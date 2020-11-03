Компания Parimatch станет официальным партнером LaLiga в СНГ

Parimatch станет официальным партнером LaLiga по ставкам на 15 территориях в регионе СНГ. На всех мероприятиях, организуемых LaLiga в регионе, будет использоваться брендинг Parimatch в соответствии с местными разрешениями, который будет отображаться на трехмерных полотнах во время трансляции матчей, а его бренд будет использоваться в выездных матчах за Атлетико Мадрид, ФК Барселона и Реал Мадрид.

Parimatch также получит доступ ко всем логотипам, эмблемам, товарным знакам и правам на изображения LaLiga для использования в маркетинговых материалах. Две легенды ЛаЛиги также будут поддерживать PR-компанию и маркетинговые мероприятия Parimatch и появятся в рекламных кампаниях Parimatch TV для трансляции в странах СНГ. В будущем Parimatch также получит доступ к билетам на матчи LaLiga, которые он сможет предлагать в качестве призов и поощрений для своих игроков.

Соглашение охватывает следующие регионы: Афганистан, Армения, Азербайджан, Беларусь, Эстония, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан.

Один из действующих партнеров LaLiga – Melbet – прокомментировал такое соглашение, как “выгодное для захваченного региона”. Melbet – также является букмекерской конторой, предлагающей заключать пари на различные спортивные матчи. Портал, как и Parimatch, сотрудничает с сайтами по предоставлению промокодов и акций. Например, на платформе Best-betcodes можно найти промокод Мелбет на 9100 рублей, позволяющий получить бонус на первый депозит.

Дмитрий Сергеев, генеральный директор Париматч СНГ, сказал: «Это сотрудничество является стратегически важным для Париматч и дает нам возможность привлечь лояльных фанатов одной из самых популярных футбольных лиг в мире, игроки которой являются одними из самых знаменитых в футболе. Это соглашение приведет к повышению узнаваемости нашего бренда не только на наших ключевых рынках в СНГ, но и на глобальном уровне. ЛаЛига разделяет нашу приверженность делу в обслуживании болельщиков, поэтому это партнерство идеально подходит для нас».

Оскар Мэйо, директор по бизнесу, маркетингу и международному развитию LaLiga, добавил: “Сильные партнерские отношения на местном уровне являются ключом к установлению более тесных связей с нашими фанатами и расширению нашего глобального присутствия в СНГ”.

Эксперты портала Best-betcodes подтвердили свое сотрудничество с Париматч на протяжении всей лиги: “Мы надеемся, что БК Париматч будет радовать своих пользователей новыми интересными бонусами и акциями, тем самым подогревая интерес к спортивным матчам”.



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