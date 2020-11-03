На Тернопільщині п’яний «євробляхер» спричинив ДТП: у лікарні опинились двоє людей

Дорожньо-транспортна пригода сталась 2 листопада в с. Трибухівці Бучацького району. Близько 20.00 годин, водій автомобіля «Mazda 6», що перебуває на іноземній реєстрації, не впорався з керуванням та наїхав на огорожу.

Внаслідок ДТП у Бучацькій лікарні опинились двоє: 22-річний водій, житель м. Бучача та його одноліток, що був пасажиром. Обох потерпілих госпіталізували в стані алкогольного сп’яніння та з численними травмами різного ступеня важкості.