17:00 | 3.11.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині п’яний «євробляхер» спричинив ДТП: у лікарні опинились двоє людей

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Дорожньо-транспортна пригода сталась 2 листопада в с. Трибухівці Бучацького району. Близько 20.00 годин, водій автомобіля «Mazda 6», що перебуває на іноземній реєстрації, не впорався з керуванням та наїхав на огорожу.

 Внаслідок ДТП у Бучацькій лікарні опинились двоє: 22-річний водій, житель м. Бучача та його одноліток, що був пасажиром. Обох потерпілих госпіталізували в стані алкогольного сп’яніння та з численними травмами різного ступеня важкості.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *