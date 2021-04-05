Лазерне гравірування як сучасний вид мистецтва

Гравірування предметів та поверхонь існує ще із стародавніх часів. Сучасні технології вдосконалили цей вид мистецтва та дозволили виконувати його більш швидко та переносити на предмети фотографії, картини та складні зображення.

Лазерна технологія гравірування

Лазерне гравіювання набуло популярності у бізнес-сфері та індивідуальних замовленнях. Його замовляють для нанесення написів та зображень на такі предмети та поверхні:

клавіатури;

метали;

шкіра;

скло;

кільця;

келихи;

ручки;

годинники;

браслети;

деревина.

Гравіювання клавіатури за допомогою лазера підходить для ноутбуків будь-якого виробника. Зображення літер на клавіші наноситься з точністю до мікрона та займає всього 7-15 хвилин.

Широко використовується гравірування лазером на металі, особливо для орендування, рекламних повідомлень, сувенірів або прикрас. За допомогою твердотільного лазера можливе нанесення на сталь, срібло, золото, латунь та інші метали.

Для індивідуальних сувенірів та подарунків часто замовляють гравіювання на шкірі або екошкірі. Це можуть бути гаманці, чохли, портмоне, сумки, блокноти та візитниці. Такі замовлення популярні до дня народження, іменин, особистої дати та корпоративного свята.

Нанесення візерунка або напису на склі також є одним з популярних видів замовлень. Його виконують за допомогою вуглекислого лазера на скляних поверхнях зі складом:

кальцію та натрію;

свинцю;

калію та кальцію.

Кальцієво-натрієве скло легке в обробці та дозволяє нанести деталізоване зображення. Калієво-кальцієве скло зеленого кольору більш тверде та блискуче, але також добре піддається обробці. Кришталь (свинцеве скло) дуже крихкий, але завдяки безконтактній технології нанесення дуже легко обробляється лазером. Особливо гарно та урочисто виглядає вигравіюваний напис на келихах. Такі пам’ятні речі залишаються надовго та тішать своїх власників.

Одним із популярних видів гравіювання є нанесення написів на кільця. Завдяки лазерному променю можна замовити текст або напис на внутрішньому або зовнішньому боці кільця. Найбільш популярні метали для обробки:

золото;

срібло;

титан;

паладій;

платина.

Частіше за все замовляють написи на обручках, кулонах та браслетах. Обручки для молодят є символом кохання, а коли вони підписані особистими словами, надають додаткового романтизму стосункам на довгі роки.

Переваги лазерного гравірування

Сучасне гравірування лазером має безліч переваг у порівнянні з традиційним. Найголовнішими з них є:

швидкість виконання;

безконтактність;

екологічність;

довгостроковість.

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