Квартира, недобудований будинок, офіс та чотири автомобілі: що задекларував міський голова Борщова

Міський голова Борщова Ігор Чопик прийшов у владу з бізнесу, тому не дивно, що в нього є великі статки. До них належать квартира, недобудований житловий будинок, офіс, шість земельних ділянок, чотири автомобілі та значні суми в готівці. Про них він повідомив у своїй декларації про майновий стан і доходи за 2020 рік.

У минулому році Ігор Чопик займаючись підприємницькою діяльністю заробив 665 тис. 205 гривень, ще більше і теж від підприємницької діяльності заробила його дружина Галина Володимирівна – 830 тис. 550 грн. У порівнянні з цими сумами, заробітна плата міського голови Борщова виглядає доволі незначною – 54 тис. 337 грн., але тут потрібно врахувати, що Ігор Казимирович свою посаду обійняв лише наприкінці 2020 року.

Родина Чопиків має значні заощадження і, що цікаво, всі зберігає «під матрацом». Так, голова сімейства в готівці має 438 тис. 500 грн., 13 200 доларів та 1 450 євро, а його дружина – 240 тисяч. гривень.

Мешкає родина міського голови Борщова, очевидно, в борщівській квартирі площею 77,5 кв. м, якою володіє дружина Ігоря Чопика. Іншої житлової нерухомості у Чопиків немає, у всякому разі введеної в експлуатацію. Хоча вже незабаром вони можуть справляти новосілля, адже у Борщові будуть великий житловий будинок площею 258,31 кв. м, який теж оформлений на дружину міського голови. Натомість у власності Ігоря Чопика в Борщові є офіс площею 617 кв. м. Також у мера є одразу чотири транспортних засоби – по два легкових і вантажних автомобілі. Це – «MITSUBISHI LANCER» (2008 року випуску), «SCODA SUPER B» (2008 р.в.), «ГАЗ 3302414» (2008 р.в.) та «MITSUBISHI CANTER» (2004 р.в.). Перших три автівки, судячи з декларації, придбані в салоні.

У Ігоря та Галини Чопиків також у власності є шість земельних ділянок – по три на кожного. У Ігоря Казимирова є два наділі у Борщові 10 000 та 6 672 кв. м і один – у рідному селі Іване-Пусте – 14 600 кв. м, а у Галини Володимирівни вся земля знаходиться у Борщові – 10 000, 1000 і 460 кв. відповідно.