Мешканці Тернополя продовжують встановлювати індивідуальні теплові пункти у своїх будинках

Індивідуальні теплові пункти починають масово встановлювати у житлових будинках міста Тернопіль. Вони допомагають заощаджувати кошти та самостійно регулювати тепло у приміщеннях.

У Тернополі продовжують встановлювати індивідуальні теплові пункти: у чому перевага?

У регіонах України встановлення індивідуальних теплових пунктів почалося відносно недавно. На початку цього року було прийнято рішення прискорити процес. Сьогодні найбільш активним у цьому питанні виступає місто Тернопіль. Ситуація у житлових будинках оцінювалась фахівцями Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Крім цього, банк самостійно оплачує усі роботи. Мешканцям не потрібно витрачати свої кошти на встановлення сучасних систем опалення та лічильників. Їм тільки потрібно платити за використане опалення. Сьогодні для того, щоб заробити кошти на новий опалювальний сезон, треба старанно працювати, але це не обов’язково. На сайті https://bonusesfinder.com.ua можна знайти найкращі онлайн-казино зі щедрими стартовими бонусами, які відкриють можливість для швидкого заробітку. На думку Тоні Слотермана – власника продукту компанії Casino Bonuses Finder, якісне онлайн-казино повинно надавати гарні бонуси не лише новим гравцям, а і постійним відвідувачам. Тому його команда особисто перевіряє існуючі гральні заклади та відбирає тільки найкращі варіанти.

Установка індивідуальних теплових пунктів – це дуже правильне рішення, особливо у період кризи, пов’язаної із пандемією. В багатьох країнах Європи та Азії ніколи не було центральної системи опалення. У кожному будинку встановлюється власна система, яку можна регулювати у будь-який час. Крім того, завдяки окремим пунктам можна контролювати постачання гарячої води та швидко проводити ремонт теплоносіїв. Водопостачання не буде зупинятися із-за ремонтних робіт та зміні труб у окремих районах міста.

Переваги індивідуального опалення

Тепловий пункт – це достатньо проста у технічному сенсі установка. Серед її елементів:

теплообмінники;

пристрої для обліку тепла;

запірна арматура;

циркуляційні насоси;

техніка для автоматизованого контролю.

Кожна окрема установка виробляється індивідуально з урахування особливостей будинку. Фахівці з Міжнародного банку реконструкції та розвитку досліджували ситуацію у Тернополі декілька років та розробили проект, який найкращим чином відповідає вимогам, що наразі існують. До особливостей відносять: технологічні комплекти, елементарні складові та геометричні розміри. В цілому, фахівці прогнозують економію близько 30%.

Завдяки сучасним тепловим пунктам мешканці Тернополя матимуть можливість не тільки користуватися простим в обслуговуванні обладнанням, а й ефективно використовувати теплову енергію.

Значна економія енергії та коштів

Індивідуальний тепловий пункт – це найбільш вигідний та раціональний спосіб поставки тепла у житлові приміщення. Автоматизована система передає енергію з котельної мережі у кожну квартиру будинку. Такі відокремлені теплові пункти можна назвати своєрідними котельнями, роботу яких мешканці можуть регулювати самостійно.

Зараз їх активно встановлюють не лише в нових будівлях, але й у процесі реконструкції та при капітальному ремонті старих будинків. Якщо поставити таку систему на кожен будинок, то мешканці міста Тернопіль зможуть заощаджувати до 15% тепла за період з осені до початку весни. На жаль, в теперішній час більшість установок, які забезпечують місто теплом, застаріли. Індивідуальний тепловий пункт можна запрограмувати, тому вони автоматично починають працювати, якщо датчики тиску та температури мають відхилення на 2%.

Коли пункт опалення починає працювати, циркуляційні насоси прискорюють обертання. Радіаторні термоголовки закриваються, що дає змогу значно економити на споживанні електроенергії. Після отримання загальної суми для оплати треба відняти 4%. Міська тепломережа завжди виробляє надлишкову кількість тепла. Саме тому у приміщеннях була завищена температура у зимній час, та тепло витрачалось нераціонально.

Завдяки новим системам фахівці обіцяють значні скорочення виплат. Мешканці повинні мати право самостійно контролювати кількість тепла. Наприклад, підвищувати температуру, коли на вулиці сильний мороз, та знижувати її у період потепління. Такий підхід дасть змогу зекономити кошти та більш ефективно використовувати спеціальне обладнання.