Модні светри без застібки – які бувають?

Джентльмени, які вирішили придбати светр, найчастіше шукають моделі, схожі на тип одягу, який вони носять щодня. На щастя, виробники светрів бачать цю тенденцію і дуже добре реагують, постійно випускаючи нові і нові моделі з різними кроями та дизайном. Однак найбільш переважними для чоловіків є светри, надягнені через голову\без застібки.

Пуловери

Вони є еквівалентом як сорочки з капюшоном, так і без капюшона. Дивись – https://bolf.ua/rus_m_Мужская-одежда_Свитера-мужские_Без-застежки-1978.html. Ось чому вони популярні серед чоловічої частини суспільства. Перш за все, вони дуже зручні, і в той же час одноколірні моделі дуже універсальні, це означає, що їх можна носити практично на будь-який випадок.

Светри мають кілька моделей:

– светри з v-подібним вирізом

– светри-водолазка

– светри з коміром

– з капюшоном

– без рукавів

Як бачите, пропозиція для чоловіків, які люблять светри, досить велика, враховуючи різноманітність конструкцій, можна сміливо сказати, що вона навіть дуже широка.

Види чоловічих светрів без застібки

Найпростіший спосіб їх відрізнити на основі декольте, хоча це не гарне рішення, адже на комірці є светри без рукавів з різними виїмками, але про них ми напишемо пізніше.

Тож ми поділяємо светри на водолазки. Вони мають високий комір, який призначений для захисту шиї від холоду. Це дуже хороше рішення як для простудних, так і елегантних. Чорні водолазки, які є дуже універсальними, користуються особливим визнанням. V-подібний виріз, тобто популярний светр з v-подібним вирізом, – ідеальне рішення як для повсякденного носіння, так і перш за все для елегантних виходів. Можна надіти класичну футболку або сорочку і краватку під неї.

Светри з круглим декольте – найпопулярніші. Вони з самого початку користувалися великим визнанням. Вони дуже універсальні. Ви можете надіти будь-яку футболку – звичайну або будь-яку схему. Дуже часто можна зустріти і стилізацію, при якій сорочка замінюється сорочкою. Характерний виступаючий комір також додає елегантності.

Однак светри з комірами – це нові. Зазвичай вони виготовляються з м’якого матеріалу і призначені для імітації коміра сорочки. Це дуже вдале рішення для людей, які не почуваються добре у поєднанні светра та елегантної сорочки.

З капюшоном або без рукавів

На ринку з’являється все більше светрів з капюшоном. До недавнього часу моделі, які не користуються великою популярністю, набувають все більшого визнання серед чоловіків. Вони – найближчі родичі, найулюбленіші кофти. Це більш випадковий стиль, ніж для пишних виходів.

Як велике, так і маленьке декольте – відмінне рішення для чоловіків, які люблять відчувати себе елегантно щодня. Додатковою перевагою цих светрів є те, що вони не обмежують руху.