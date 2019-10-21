Іван Чайківський про перипетії довкола впровадження ринку землі в Україні
Про продаж сільськогосподарських земель в Україні не говорить хіба лінивий. Прихильники переконують, що це дасть поштовх економіці, не говорячи вже про можливість кожного реалізувати своє право на вільне розпорядження власним майном.
Противники ж кажуть, що є багато технічних моментів та принципових застережень, які ще варто обговорити. Починаючи від референдуму, і закінчуючи профільним аграрним комітетом у Парламенті.
Про реальну ситуацію з впровадженням ринку землі можна дізнатися від публічних повідомлень в себе на сторінці Народного депутата від Тернопільщини, засновника відомого в Україні аграрного підприємтва Івана Чайківського.
10 жовтня збіг відведений регламентом час на подання альтернативних законопроектів до вже зареєстрованого урядового. О 15 годині 16 жовтня частна законопроектів розглядалися на засіданні профільного аграрного комітету, повідомив І.Чайківський.
Як можна дізнатися з сайту Парламенту, альтернативних законопроектів назбиралося аж десять.
Частину з них розглянули, як і обіцяли, а іншу частину – чомусь на засіданні комітету, час якого змістили від раніше запланованого.
Щодо проекту по суті, то позиція нардепа від Тернопільщини наступна:
“Земля, як невідновлювальний ресурс, має належати виключно українцям, які проживають в Україні. А вторинний ринок має бути захищений від спекуляцій. Ці дві позиції бачу головними, які повинні захистити існуючі напрацювання в аграрній галузі та дати поштовх для більшого прогресу”,- написав він у Фейсбуці.
Пізніше, вже на вулиці І.Чайківсьикй коротко пояснював людям основні проблеми, які ще потребують спільного вивчення та вирішення:
– обмеження в одні руки в межах ОТГ;
Також, за словами І.Чайківського, поговорили про бюджет галузі. Комітет продовжує наполягати на збережені 1% від ВВП та збереження всіх програм підтримки аграріїв.
До слова, аграрним комітетом прийнято рішення про проведення 4 грудня парламентськиз слухань щодо умов впровадження обігу сільськогосподарських земель. Важливо, щоб там були представлені всі сторони, яких це стосується: від агровиробників і до голів ОТГ за участю профільних асоціацій.