Многие владельцы котов выбирают между сухим и влажным кормом, не зная, какой вариант лучше и можно ли постоянно давать животному только консервы, паштеты, мясные кусочки в соусе и муссы. В статье разбираемся в этом вопросе, рассматривая разные аспекты «за» и «против».

Особенности продукта

Главное отличие корма в консервах и паучах в том, что он содержит от 70 до 80% влаги. Благодаря этому продукт по консистенции близок к натуральному мясу и органолептически, то есть по вкусу и запаху, более привлекательный для кошек. Также в составе качественного корма есть мясные ингредиенты, витамины, минералы и таурин — незаменимая аминокислота для кошек.

Плюсы кормления только влажным кормом

Для хорошего самочувствия кошки должны получать до 70% жидкости именно с пищей или пить достаточно воды. Если животное ест только сухой корм и мало пьет, это увеличивает риск появления мочекаменной болезни. При употреблении консервов риск сводится к нулю, поэтому многие владельцы котов, заботясь о здоровье питомцев, предпочитают заказать влажный корм Феликс или другого надежного бренда.

При этом аромат и консистенция консервов и паштетов более привлекательны для многих животных, поэтому кошки с плохим аппетитом и пожилые особи часто более охотно едят влажный корм.

А еще ветеринары нередко назначают лечебные влажные корма при заболеваниях почек, сердца, зубов: благодаря мягкой структуре эти продукты легче усваиваются.

Относительные недостатки перехода на влажный корм

Открытый пауч или банку нельзя хранить при комнатной температуре: остатки продукта нужно убирать в холодильник и использовать в течение 24 часов, что доставляет определенные неудобства некоторым владельцам животных.

Также влажный корм обычно дороже сухого, а для среднего кота весом 4–5 кг требуется около 3–4 паучей в день.

А еще при употреблении исключительно мягкой пищей у животного возрастает риск образования зубного камня. И хотя сухие гранулы, которые можно приобрести в маркете важных штук Маудау, немного очищают зубы от налета, желательно регулярно чистить коту зубы с использованием специальных ветеринарных средств вне зависимости от особенностей рациона.

Что же выбрать

По мнению ветеринаров кошку можно кормить только влажным кормом, если он:

содержит все необходимые питательные вещества; разработан для ежедневного кормления; обладает высоким качеством, то есть не ниже премиум-класса.

Особенно полезен такой продукт котятам в период перехода от молока к обычной пище, пожилым кошкам, у которых плохой аппетит и проблемы с зубами, животным с болезнями почек, сердца, мочевого пузыря, поскольку им важна дополнительная жидкость и котам, если они пьют мало воды.

Если же покупать только влажный корм не получается, отличным вариантом будет комбинированный рацион: например, утром давать животному консервы, а днем и вечером — сухие гранулы.