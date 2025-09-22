Двоє неповнолітніх водіїв влаштували нічне ДТП на Тернопільщині

Увечері 20 вересня в Хоросткові сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох неповнолітніх водіїв. ДТП відбулася о 22:48 на перехресті вулиць Незалежності та Богдана Лепкого. Як з’ясувалося під час виїзду слідчо-оперативної групи Гусятинського відділення поліції, 15-річний водій скутера марки Suzuki LETS зіткнувся з мотоциклом Musstang MT 200, за кермом якого також перебував 15-річний хлопець.

Деталі аварії

За попередньою інформацією, обидва неповнолітні водії не мали водійських прав, що додатково ускладнило ситуацію. Внаслідок зіткнення обидва водії та пасажир зі скутера отримали серйозні травми, включаючи численні переломи. Всі постраждалі були госпіталізовані до лікарні, де їм надано медичну допомогу.

Як повідомляють у поліції, до моменту аварії водії рухалися по одному і тому ж перехрестю, що стало причиною зіткнення. Під час ДТП мотоцикл і скутер зазнали значних механічних ушкоджень, що потребують ремонту.

Медична допомога та стан потерпілих

Після аварії всі постраждалі були негайно доставлені до лікарні. За попередніми даними медиків, стан потерпілих важкий, але не загрожує їхньому життю. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості, включаючи переломи кінцівок та забої.

Розслідування та правові наслідки

Поліція продовжує розслідування, встановлюючи всі обставини аварії. Особливу увагу приділяють факту, що обидва водії були неповнолітніми і не мали права керувати транспортними засобами. Відомо, що за таких обставин вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності, а також можуть бути покарані їхні батьки чи опікуни за неналежний нагляд.

