Особенности выбора чехла для телефона в 2021 году

Чехол для смартфона используют для защиты устройства от царапин и прочих повреждений. В случае падения такой аксессуар смягчает удар. Также он способен придать девайсу оригинальный вид. Под каждую модель телефона можно найти огромное количество чехлов разных форм и расцветок.

Виды

Накладка

Накладка позволяет защитить заднюю крышку и боковые грани корпуса. Преимущества этих аксессуаров в том, что они не увеличивают вес и размеры устройства, четко повторяют их форму, легко одеваются и снимаются, оснащены отверстиями для портов и кнопок. К тому же, на такие чехлы для телефонов можно нанести любой принт. Однако есть у них и минусы – быстро изнашиваются и не защищают дисплей смартфона.

Книжка

Этот вид чехла обеспечивают защиту телефона со всех сторон. Большинство моделей изготавливается из натуральной или экокожи, что придает аксессуару презентабельный вид. Крышка изделия может использоваться как подставка. Многие производители оснащают чехлы-книжки магнитными застежками и отделениями для карт и визиток. Недостатки модели – увеличение веса и объема гаджета, а также необходимость открывать фронтальную панель перед каждым использованием.

Футляр (карман)

Футляр покрывает корпус девайса полностью, поэтому обеспечивает ему надежную защиту от царапин, пыли и пятен. Отлично решение для тех, кто носит телефон в сумке. Защитный чехол подходит для большинства моделей смартфонов, отличается компактностью и небольшим весом, может оснащаться шнуром для стягивания или застежкой на магните. Минус футляра – глушит звук динамика, недостаточно хорошо защищает от падения и ударов. Чтобы ответить на звонок или сообщение, потребуется сначала достать телефон из чехла.

С подставкой

Подставка обеспечивает комфорт использования гаджета, позволяя разместить его в наиболее удобном положении и освободить руки. Купить чехол для телефона можно по привлекательной цене. При этом изготавливается такая модель из прочных материалов, поэтому прослужит долго.

Материал

Самые популярные материалы для производства аксессуаров:

Пластик – эластичный и гибкий, обеспечивает надежную защиту от ударов легкой и средней силы, простой в уходе. Однако со временем может истираться.

Кожа и экокожа – долговечный, прочный и приятный на ощупь материал. Выглядит элегантно, не скользит в руках.

Термопластичный полиуретан – имеет повышенную прочность, устойчив к низкой температуре. Чехлы на телефоны из этого материала износостойкие, отлично защищают устройство от морозов и сильных ударов.Металл – прочный и стильный, сохранит целостность гаджета в случае падения с большой высоты. Отличается износостойкостью и простотой ухода.

Силикон – отличается эластичностью и гибкостью, прекрасно гасит удар при падении, не выскальзывает из руки, стоит недорого.

Ткань – мягкий и компактный материал, который не способен повредить корпус телефона. Отличается доступной ценой.

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