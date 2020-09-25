Переваги отримання освіти за кордоном з компанією Studix

Якісна освіта – запорука успішного майбутнього, фундамент, на якому можна побудувати кар’єру. Отримати гарні професійні знання в навчальних закладах України стало складніше, тому багато абітурієнтів з надією дивляться на Захід. Саме там можна отримати престижну освіту, заробити диплом, який буде визнаватися у всіх країнах Європи. Диплом допоможе молодій людині влаштуватися на хорошу роботу, побудувати кар’єру і, можливо, стати жителем європейської держави.

Яким чином можна стати студентом за кордоном

Поїхати навчатися за кордон не складно, особливо, якщо є такий помічник, як компанія Studix, яка візьме на себе всі організаційні питання по вступу в навчальні заклади Європи. Вчитися за кордоном може кожна молода людина, яка має амбітні бажання, знає іноземні мови (в тому числі англійську), може надати аттестат з гарними відмітками або результати ЗНО. Вступ в приватні вищі навчальні заклади не вимагає ЗНО, а в державні – вимагає.

Компанія є офіційним представником ВНЗ і середніх навчальних закладів в Польщі та інших країнах Європи. Співробітники компанії допомагають українським студентам поступити в будь-які університети та інститути за вибором, підготуватися до вступних іспитів, освоїти мову за допомогою мовних курсів і навіть проводять ознайомчі поїздки для студентів і їх батьків в обрані ВНЗ.

Чому українські студенти їдуть вчитися до Польщі

Вчитися за кордоном українським студентам дуже цікаво, адже таким чином можна познайомитися з іншими країнами, подорожувати, спілкуватися з іноземцями, заводити корисні знайомства, можливо, залишитися жити в країні постійно. Багато молодих людей мріють про кар’єру в знаменитих зарубіжних фірмах, в яких навіть коротке стажування вважається престижною і почесною працею.

Якість освіти за кордоном висока. Будь який університет Польщі запропонує різні напрями навчання, включаючи гуманітарні, математичні, фізичні науки, юриспруденцію і бізнес дисципліни.

Під час навчання можна вдосконалити знання мов, отримати практику спілкування з носіями мови. Також, можна підтягнути знання на курсах.

Різний формат навчання. Можна отримати повноцінну освіту або пройти курси, підвищити кваліфікацію, отримати другу вищу освіту т. Вчитися в зарубіжних ВНЗ можуть не тільки вчорашні школярі, а й люди старшого віку, які бажають змінити рід діяльності, вивчити нову професію.

Багато навчальних закладів пропонують кращим студентам стажування та працевлаштування. Робота в зарубіжних фірмах завжди престижна і високооплачувана. Це відмінний старт для кар’єрного зростання, де б потім людина не влаштувалася працювати.

Під час навчання, стажувань та трудової зайнятості молода людина буде жити в передовій європейській країні з високим рівнем життя. Він заведе корисні знайомства, які можуть стати в нагоді в майбутньому, отримає необхідні професійні навички, відмінно проведе час, набереться позитивних вражень.

читися за кордоном нелегко. Умови вступу та навчання досить жорсткі. Від студентів вимагається неухильне дотримання дисципліни, позитивні успіхи в навчальному процесі. Та й подолати мовний бар’єр буває нелегко. Однак, якщо є надійний помічник, який організує кращі умови для подолання всіх перешкод, то ніяких проблем перед молодою людиною не буде. Компанія допоможе скласти пакет документів, підготувати абітурієнта до вступних випробувань і мовних тестів. Співробітники проведуть низку консультацій, профоріентіруют, допоможуть визначитися з вибором напрямку.