Популярные модели бойлеров на 10 литров

Всемирно известная компания считается одним из самых популярных и надежных поставщиков оборудования на мировом рынке. Продукция продается в глобальном масштабе. Бойлер на 10 литров соответствует заявленным европейским стандартам качества, имеет привлекательный и эргономичный дизайн. Среди широкого ассортимента были выделены лучшие модели.

Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Q-Bic U

Это элегантный и многофункциональный вариант, обладающий следующими важными преимуществами:

элегантный черный корпус выполнен из стойкого пластика, не боящегося высоких температур и внешних повреждений;

удобное управление с уменьшенным количеством кнопок;

максимально допустимый нагрев 75 градусов;

есть надежная защита от ржавчины;

возможна установка в помещении с повышенной влажностью;

давление 6 атмосфер.

Мощность этой модели до 2 кВт, что позволяет получить горячую воду за короткий промежуток времени. Рассчитан на 10 литров.

Накопительный водонагреватель Ariston BLU EVO R 10U RU (3100827)

Простое и функциональное устройство, выполненное в белом прямоугольном корпусе. Объем бака 10 литров. Хватит на семью из 2-3 человек. Мощность нагревательного элемента 2 кВт. За управление отвечает механический термостат.

Максимальная температура нагрева 75 градусов. Для защиты конструкции от коррозии используется магниевый анод. При периодической замене можно продлить срок службы котла. Важно отметить, что в случае отключения электричества в доме есть возможность снизить рабочую мощность до 1 кВт. Поэтому часто такую модель используют для обеспечения горячей водой небольшого загородного дома.

Накопительный водонагреватель Bosch TR2000T 10 B / 7736504745

Модель с баком увеличенного объема до 10 литров. Корпус традиционный овальный, мощность нагревательного элемента до 2 кВт. Однако при большом объеме придется ожидать горячей воды несколько часов.

Модель включает в себя:

предохранительный клапан;

магниевый анод;

терморегулятор;

универсальный механический термометр.

Эмалевое покрытие обеспечивает надежную защиту от коррозии. Крепление осуществляется на стену в вертикальном положении. Подача воды осуществляется снизу конструкции. Внимание: если вам нужен бойлер на большой объем, стоит также обратить внимание на модель TG 200N B6, которая рассчитана на 200 литров.