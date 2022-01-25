Минулоріч відновили рекордну кількість доріг у Тернопільській області

Відремонтували 277,2 км автошляхів державного значення.

Про це розповів журналістам голова облдержадміністрації Володимир Труш під час прес-брифінгу «Велике будівництво у цифрах».

«Тернопільщина сьогодні посідає друге місце в Україні по ремонту доріг. Знаковими об’єктами є: Дорога Єдності М-30, Гаївська розв’язка, об’їзна Тернополя та Струсівський міст. Окрім доріг, відновлюємо 28 мостів. На 24 з них роботи вже завершені. Це вп’ятеро більше, ніж за усі роки Незалежності», – зазначив голова Володимир Труш.

У двох населених пунктах повністю замінили комунікації під дорогами у рамках капремонту. У Бережанах роботи вже завершено, у Підволочиську заміна комунікацій продовжать цього року.

Перспективними проектами на 2022 рік є ремонт 230 км доріг та 30 штучних споруд. Серед найбільших об’єктів — розпочати будівництво Північно-східного обходу Тернополя, а також транспортної розв’язки у двох рівнях на перетині доріг Р-41 і Р-39.