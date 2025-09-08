Поради від Flowers.ua: як обрати та доглядати за букетом квітів

Вибір квітів – це насправді дуже відповідальний процес. Особливо якщо ви знаходитесь в пошуку букета на день народження. Іменинникові хочеться в цей день бути в центрі уваги та отримувати все найкраще, тому до свята слід підготуватися заздалегідь. Гарною ідеєю стане замовлення квітів (а краще квітів з подарунками). Часу на вибір букета часто не вистачає, а свято не завжди припадає на будній день. Благо, що в інтернет-магазині квітів Flowers.ua є букети на будь-який смак та гаманець, залежно від ваших уподобань та можливостей. Тут ви можете легко замовити доставку квітів в Тернополі, обравши ідеальну композицію навіть у найнапруженіший день.

Які квіти вибрати

Вибирайте букет залежно від віку іменинника та його чи її особистих уподобань. Молодим дівчатам краще дарувати ніжні квіти, наприклад, букет ромашок, тюльпанів або півонії. Також добрим вибором стануть рожеві троянди. Квіти коханій дружині варто вибирати з особливою ретельністю, адже ваш букет буде найважливішим та найціннішим у це свято. Червоні, персикові або білі троянди стануть чудовим вибором. Пишний букет можна доповнити романтичною запискою чи коробкою цукерок. Не соромтеся дарувати букети своїм колегам на день народження. Кожному буде приємно знати про те, що його шанують і цінують не лише вдома, а й на роботі. Для подарунка підійде букет з айстр, хризантем або фруктовий кошик.

Як доглядати за букетом квітів

Не кожен знає, що дотримуватися правил догляду за букетом квітів зовсім не складно. Існують універсальні поради, які стануть у пригоді, щоб продовжити життя всіх сортів рослин. Тепер вам більше не доведеться викидати квіти, які не простояли й двох-трьох діб.

Дайте букету час на адаптацію в кімнатних умовах, і не важливо, мороз чи літня спека за вікном. Через хвилин 10-15 можна знімати обгортку.

Обрізайте нижнє листя та підрізайте стебла на 2-3 сантиметри під кутом.

Добре промийте вазу.

Наповнюйте вазу лише очищеною або відстояною протягом кількох днів прохолодною водою.

Щодня міняйте воду на свіжу та підрізайте стебла.

Іноді обприскуйте квіти з пульверизатора, уникаючи потрапляння крапель на пелюстки.

По можливості додавайте у воду підживлення для рослин.

Тримайте букет квітів подалі від батарей, обігрівачів, кондиціонерів та ховайте від протягів.

Свіжі фрукти повинні бути якнайдалі від букета.

У чому переваги онлайн замовлення та доставки квітів

Замовляючи квіти в інтернеті, ви суттєво заощаджуєте час на вибір потрібного букета. Широкий асортимент дозволяє вибрати квіткову композицію на будь-який смак та доповнити її приємним подарунком. У команді Flowers.ua працюють справжні професіонали – флористи з великим досвідом роботи, які безперервно стежать за трендами моди у квітковій індустрії та новинками, що з’являються на ринку. Фахівці готові проконсультувати вас з усіх питань, щоб у результаті ви замовили гідний букет з урахуванням мови квітів, уподобань та характеру одержувача. Оперативна кур’єрська служба доставляє замовлення до будь-якого району міста, на вокзал, в лікарню, в ресторан. За кожним кур’єром закріплено свій район міста Тернопіль, тож букет буде доставлено адресату максимально швидко. Усі співробітники – охайні та ввічливі люди. За вашим бажанням кур’єр може не розкривати вашу персону, якщо ви не хочете, щоб адресат знав, від кого отримав квіти. Також є можливість сфотографувати момент вручення подарунка (фотографію ви отримаєте моментально у зручному для вас месенджері). Однак ця послуга здійснюється лише за згодою одержувача.