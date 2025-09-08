Шокуюча аварійна ситуація в Тернополі: водійка Honda на підпитку “підрізала” патрульних

Учора ввечері на вулиці Миколи Карпенка в Тернополі водійка автомобіля Honda створила аварійну ситуацію, змусивши патрульних різко змінити швидкість та напрямок руху аби уникнути небезпеки на дорозі.

Інспектори одразу зупинили транспортний засіб. Під час спілкування з водійкою виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Жінка відмовилася пройти огляд у встановленому законом порядку та не змогла пред’явити посвідчення водія.

На 42-річну порушницю патрульні склали адміністративні матеріали за:

📑 ч. 1 ст. 130 (Керування у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП;

📑 ч. 5 ст. 122 (Створення аварійної обстановки) КУпАП;

📑 ч. 1 ст. 126 (Відсутність посвідчення водія) КУпАП.

Пам’ятайте! Не сідайте за кермо в стані алкогольного сп’яніння, адже це може призвести до трагедії на дорозі! 🚔