Рятувальники Тернопільщини підсумували непрості вихідні: травми та врятовані оселі

Минулі вихідні для рятувальників Тернопільщини були напруженими: 12 пожеж, 7 врятованих будівель та двоє постраждалих.

Найбільш серйозні випадки сталися на Чортківщині та в Козівській громаді.

  • О 19:10 у селі Межигір’я на Чортківщині виникла пожежа приватного житлового будинку на площі 30 кв. м. Вогнеборці врятували дві сусідні будівлі. Власник помешкання отримав опіки та був госпіталізований.

  • Ще одна людина травмувалася під час пожежі житлового будинку в селі Бишки Козівської територіальної громади. Рятувальники врятували від знищення три будівлі.

Також гострою проблемою залишаються пожежі на відкритих територіях: за вихідні шість разів ліквідовували загоряння сухої трави та сміття у Чортківському, Кременецькому та Тернопільському районах. Крім того, ліквідували пожежі сміттєвого контейнера у Тернополі, легкового автомобіля в Мельниці-Подільській, житлового будинку в Лисівцях та господарської будівлі в Тернопільському районі.

Робота рятувальників не обмежується боротьбою з вогнем. За вихідні вони також:

  • допомагали медикам транспортувати важкохворого;

  • сприяли поліції у доступі до помешкань;

  • врятували котика, що впав у глибокий каналізаційний колодязь у Тернополі;

  • ліквідували гнізда небезпечних комах, що загрожували людям.

Рятувальники наголошують: найкращий порятунок — це попереджена біда. Дотримуйтесь правил безпеки та бережіть себе й близьких.
Телефон Служби порятунку — 101.

