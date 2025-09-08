Рятувальники Тернопільщини підсумували непрості вихідні: травми та врятовані оселі

Минулі вихідні для рятувальників Тернопільщини були напруженими: 12 пожеж, 7 врятованих будівель та двоє постраждалих.

Найбільш серйозні випадки сталися на Чортківщині та в Козівській громаді.

О 19:10 у селі Межигір’я на Чортківщині виникла пожежа приватного житлового будинку на площі 30 кв. м. Вогнеборці врятували дві сусідні будівлі. Власник помешкання отримав опіки та був госпіталізований.

Ще одна людина травмувалася під час пожежі житлового будинку в селі Бишки Козівської територіальної громади. Рятувальники врятували від знищення три будівлі.

Також гострою проблемою залишаються пожежі на відкритих територіях: за вихідні шість разів ліквідовували загоряння сухої трави та сміття у Чортківському, Кременецькому та Тернопільському районах. Крім того, ліквідували пожежі сміттєвого контейнера у Тернополі, легкового автомобіля в Мельниці-Подільській, житлового будинку в Лисівцях та господарської будівлі в Тернопільському районі.

Робота рятувальників не обмежується боротьбою з вогнем. За вихідні вони також:

допомагали медикам транспортувати важкохворого;

сприяли поліції у доступі до помешкань;

врятували котика, що впав у глибокий каналізаційний колодязь у Тернополі;

ліквідували гнізда небезпечних комах, що загрожували людям.

Рятувальники наголошують: найкращий порятунок — це попереджена біда. Дотримуйтесь правил безпеки та бережіть себе й близьких.

Телефон Служби порятунку — 101.