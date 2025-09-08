Рятувальники Тернопільщини підсумували непрості вихідні: травми та врятовані оселі
Минулі вихідні для рятувальників Тернопільщини були напруженими: 12 пожеж, 7 врятованих будівель та двоє постраждалих.
Найбільш серйозні випадки сталися на Чортківщині та в Козівській громаді.
-
О 19:10 у селі Межигір’я на Чортківщині виникла пожежа приватного житлового будинку на площі 30 кв. м. Вогнеборці врятували дві сусідні будівлі. Власник помешкання отримав опіки та був госпіталізований.
-
Ще одна людина травмувалася під час пожежі житлового будинку в селі Бишки Козівської територіальної громади. Рятувальники врятували від знищення три будівлі.
Також гострою проблемою залишаються пожежі на відкритих територіях: за вихідні шість разів ліквідовували загоряння сухої трави та сміття у Чортківському, Кременецькому та Тернопільському районах. Крім того, ліквідували пожежі сміттєвого контейнера у Тернополі, легкового автомобіля в Мельниці-Подільській, житлового будинку в Лисівцях та господарської будівлі в Тернопільському районі.
Робота рятувальників не обмежується боротьбою з вогнем. За вихідні вони також:
-
допомагали медикам транспортувати важкохворого;
-
сприяли поліції у доступі до помешкань;
-
врятували котика, що впав у глибокий каналізаційний колодязь у Тернополі;
-
ліквідували гнізда небезпечних комах, що загрожували людям.
Рятувальники наголошують: найкращий порятунок — це попереджена біда. Дотримуйтесь правил безпеки та бережіть себе й близьких.
Телефон Служби порятунку — 101.