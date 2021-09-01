На Тернопільщині на території приватного будинку знайшли міну

31 серпня о 17:30 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Городище Козівської територіальної громади Тернопільського району на території приватного будинку виявлено мінометну міну, калібром 82 мм, часів Другої світової війни.

На виклик направлено групу піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Після детального обстеження місця знахідки всі виявлені вибухонебезпечні предмети будуть вилучені та знешкоджені.