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Тернопільщина 

На Тернопільщині на території приватного будинку знайшли міну

tata 0 Views Прокоментуй!
31 серпня о 17:30 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Городище Козівської територіальної громади Тернопільського району на території приватного будинку виявлено мінометну міну, калібром 82 мм, часів Другої світової війни.
 
На виклик направлено групу піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Після детального обстеження місця знахідки всі виявлені вибухонебезпечні предмети будуть вилучені та знешкоджені.
 
Цього ж дня піротехніками ДСНС вилучено та знешкоджено один артснаряд, калібром 152 мм, часів Другої світової війни, виявлений раніше поблизу с. Озерна Озернянської територіальної громади Тернопільського району.

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