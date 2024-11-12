На Тернопільщину насувається перший снігопад

У ніч на середу, 13 листопада, в області очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують мокрий сніг, слабке налипання мокрого снігу, а на дорогах ­ утворення ожеледиці. Температура повітря -1 градус за Цельсієм.

За таких погодних умов водіям слід обов’язково подбати про безпеку свого транспортного засобу та замінити літні шини на зимові. Завдяки своїй конструкції вони значно зменшують гальмівний шлях. Зимові шини втримають автомобіль на мокрій, вкритій снігом чи зледенілій дорозі.

Рекомендуємо кермувальникам вантажного транспорту перечекати погані погодні умови на майданчиках відстою вздовж державних доріг Тернопільщини.

За статистикою, основна причина ДТП під час погіршення погодних умов в осінньо-зимовий період ― недотримання швидкісного режиму та невчасна заміна шин.

Просимо учасників дорожнього руху врахувати контекст повномасштабної війни та збільшення термінів очищення автошляхів у зв’язку з браком коштів:

не вирушайте у дорогу без нагальної потреби

подбайте про якісні зимові шини і ланцюги, якщо кермуєте вантажівкою

робіть запас палива.