13:26 | 17.03.2021
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Бізнес-Погляд 

Що лікує ендокринолог і коли потрібно до нього звертатися

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Для всіх не секрет, що за найголовніші процеси в роботі людського організму відповідає ендокринна система. Дуже часто при різних порушеннях в роботі організму проявляються патології ендокринних органів які, в свою чергу, призводять до цілого ряду системних змін в роботі як окремих органів, так і цілих систем організму. 

Лікар-ендокринолог займається діагностикою, лікуванням і профілактикою патологій ендокринної системи.

Своєчасне виявлення порушень в роботі ендокринних органів допомагають поставити точний діагноз захворювання, призначити ефективне лікування і поліпшити якість життя людини.

Коли необхідно звернутися за консультацією до ендокринолога

  • тривалий час підвищена температура тіла;
  • млявість, швидка стомлюваність;
  • серцебиття, перебої в роботі серця;
  • збільшення або зниження ваги;
  • зміна кольору шкіри;
  • сухість у роті, спрага, постійний голод;
  • часте сечовипускання;
  • тремтіння рук, набряк кінцівок;
  • емоційна нестабільність, збудливість;
  • візуальне збільшення щитовидної залози;
  • неприємні відчуття в області шиї;
  • підвищення вмісту цукру в крові або сечі.

Сучасне обладнання МЦ «Оксфорд Медікал» у Тернополі дозволяє проводити ретельне інструментальне і лабораторне обстеження, виконувати в амбулаторних і стаціонарних умовах всі необхідні лікувальні маніпуляції для діагностики та лікування ендокринних захворювань. 

Досвідчені ендокринологи нашого медичного центру займаються лікуванням таких захворювань:

  • цукровий діабет;
  • нецукровий діабет;
  • ендокринні артеріальні гіпертензії;
  • тиреотоксикоз;
  • аутоімунний тиреоїдит;
  • дифузний токсичний зоб;
  • ендемічний зоб;
  • ожиріння і метаболічний синдром;
  •  гіперпролактинемія;
  •  акромегалія та ін.

Консультація лікаря ендокринолога МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» допоможе вчасно виявити патології ендокринної системи, і у разу необхідності, призначити ефективне лікування, яке врегулює функцію щитоподібної залози і допоможе уникнути ускладнень в майбутньому.

Для запису до спеціаліста телефонуйте за номером: (068) 752 52 52 і (0352) 52 52 52.

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