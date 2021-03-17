Що лікує ендокринолог і коли потрібно до нього звертатися

Для всіх не секрет, що за найголовніші процеси в роботі людського організму відповідає ендокринна система. Дуже часто при різних порушеннях в роботі організму проявляються патології ендокринних органів які, в свою чергу, призводять до цілого ряду системних змін в роботі як окремих органів, так і цілих систем організму.

Лікар-ендокринолог займається діагностикою, лікуванням і профілактикою патологій ендокринної системи.

Своєчасне виявлення порушень в роботі ендокринних органів допомагають поставити точний діагноз захворювання, призначити ефективне лікування і поліпшити якість життя людини.

Коли необхідно звернутися за консультацією до ендокринолога

тривалий час підвищена температура тіла;

млявість, швидка стомлюваність;

серцебиття, перебої в роботі серця;

збільшення або зниження ваги;

зміна кольору шкіри;

сухість у роті, спрага, постійний голод;

часте сечовипускання;

тремтіння рук, набряк кінцівок;

емоційна нестабільність, збудливість;

візуальне збільшення щитовидної залози;

неприємні відчуття в області шиї;

підвищення вмісту цукру в крові або сечі.

Сучасне обладнання МЦ «Оксфорд Медікал» у Тернополі дозволяє проводити ретельне інструментальне і лабораторне обстеження, виконувати в амбулаторних і стаціонарних умовах всі необхідні лікувальні маніпуляції для діагностики та лікування ендокринних захворювань.

Досвідчені ендокринологи нашого медичного центру займаються лікуванням таких захворювань:

цукровий діабет;

нецукровий діабет;

ендокринні артеріальні гіпертензії;

тиреотоксикоз;

аутоімунний тиреоїдит;

дифузний токсичний зоб;

ендемічний зоб;

ожиріння і метаболічний синдром;

гіперпролактинемія ;

акромегалія та ін.

Консультація лікаря ендокринолога МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» допоможе вчасно виявити патології ендокринної системи, і у разу необхідності, призначити ефективне лікування, яке врегулює функцію щитоподібної залози і допоможе уникнути ускладнень в майбутньому.

Для запису до спеціаліста телефонуйте за номером: (068) 752 52 52 і (0352) 52 52 52.