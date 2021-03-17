Що лікує ендокринолог і коли потрібно до нього звертатися
Для всіх не секрет, що за найголовніші процеси в роботі людського організму відповідає ендокринна система. Дуже часто при різних порушеннях в роботі організму проявляються патології ендокринних органів які, в свою чергу, призводять до цілого ряду системних змін в роботі як окремих органів, так і цілих систем організму.
Лікар-ендокринолог займається діагностикою, лікуванням і профілактикою патологій ендокринної системи.
Своєчасне виявлення порушень в роботі ендокринних органів допомагають поставити точний діагноз захворювання, призначити ефективне лікування і поліпшити якість життя людини.
Коли необхідно звернутися за консультацією до ендокринолога
- тривалий час підвищена температура тіла;
- млявість, швидка стомлюваність;
- серцебиття, перебої в роботі серця;
- збільшення або зниження ваги;
- зміна кольору шкіри;
- сухість у роті, спрага, постійний голод;
- часте сечовипускання;
- тремтіння рук, набряк кінцівок;
- емоційна нестабільність, збудливість;
- візуальне збільшення щитовидної залози;
- неприємні відчуття в області шиї;
- підвищення вмісту цукру в крові або сечі.
Сучасне обладнання МЦ «Оксфорд Медікал» у Тернополі дозволяє проводити ретельне інструментальне і лабораторне обстеження, виконувати в амбулаторних і стаціонарних умовах всі необхідні лікувальні маніпуляції для діагностики та лікування ендокринних захворювань.
Досвідчені ендокринологи нашого медичного центру займаються лікуванням таких захворювань:
- цукровий діабет;
- нецукровий діабет;
- ендокринні артеріальні гіпертензії;
- тиреотоксикоз;
- аутоімунний тиреоїдит;
- дифузний токсичний зоб;
- ендемічний зоб;
- ожиріння і метаболічний синдром;
- гіперпролактинемія;
- акромегалія та ін.
Консультація лікаря ендокринолога МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» допоможе вчасно виявити патології ендокринної системи, і у разу необхідності, призначити ефективне лікування, яке врегулює функцію щитоподібної залози і допоможе уникнути ускладнень в майбутньому.
Для запису до спеціаліста телефонуйте за номером: (068) 752 52 52 і (0352) 52 52 52.