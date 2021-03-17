Неподалік Тернополя зрізали 59 аварійних дерев

Роботи провели у селі Соборне Байковецької громади. Вік насаджень складав від 40 до 50 років.

“Спиляно 45 тополь, 8 верб і 6 осик. Загальний обсяг зрізаної деревини – 230 кубічних метрів. Уся вона, як було зазначено в ордері, була використана для потреб сільської ради, а саме на забезпечення паливом установ та організацій”, – прозвітували на сайті громади.

Крім цього у сільській раді запевнили – на місці старих висадаять молоді дерева.

“У громаді є цільовий фонд, на якому акумулюються кошти, котрі спрямовуються на озеленення території (закуповують саджанці дерев і кущів, які висаджують у селах громади). Безумовно, цього року також будуть придбані саджанці і кожне село громади, в тому числі Соборне, отримає їх для висадки й озеленення території”, – йдеться у повідомленні.