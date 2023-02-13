Східна пармумерія для тих хто цінує якість та натуральність

Великою популярністю користується жіночий арабський парфум на основі різноманітних ефірних олій. Він не лише приваблює багатогранністю композицій, але особливим звучанням при нанесенні на шкіру. Завдяки ароматам зі Сходу можна відчути себе більш привабливою та жіночною, а також приваблювати протилежну стать.

Особливості парфумів на основі олій

Арабські аромати тяжко назвати легкими та свіжими. Вони відносяться до шлейфових, древесних, пряних та мускусних. Тому, перед тим як придбати красивий флакон з парфумами, на основі ефірних олій, варто протестувати з ароматом. Можливо, треба буде обрати більш легкий варіант, або залишити флакон для вечірнього використання. Для створення парфумів використовують наступні ефірні олії:

троянди;

лаванди;

фіалки;

жасмину;

лілії;

бергамоту;

кориці;

гвоздики;

ванілі;

іланг-ілангу;

півонії та інше.

В основі завжди олії без будь-якого аромату, наприклад, оливи, жожоба. Доволі часто використовують також олію з виноградних кісточок.

Чим приваблює східна парфумерія

Слід зазначити, що до складу масляних композицій не входять ні спирт, ні альдегіди та синтетичні компоненти. Такі парфуми не мають такої летучості, як европейскі варіанти. Але й розбризкувати їх не можливо. Для нанесення доведеться використовувати спеціальні скляні аплікатори, якими слід набрати невелику кількість ароматної речовини та нанести на шкіру. Окрім того, на відміну від спиртових аналогів парфуми з ефірними оліями не так швидко видихуються, бо створюють плівку на шкірі. Тому навіть від декілька краплин парфуму можна пахнути протягом цілого дня та вечора.

До переваг східної парфумерії відносять:

багатогранність композицій;

відсутні спирти, альдегіди та парабени;

особливе звучання ароматів;

один і той же парфум може по різному розкритись на людині;

ноти звучать лише при контакті зі шкірою, тому наносити на одежу нема сенсу;

позитивно впливають на емоційний стан людини, можуть працювати як афродизіак;

на інтенсивність аромату впливає активність людини, коли температура тіла підіймається, а шкіра трохи зволожується;

дуже економічні, бо достатньо кількох краплин, аби пахнути протягом цілого дня;

красивий флакон, який оздоблений каменями, розписом та малюнками.

Парфуми на основі ефірних олій дуже спокусливі, розкішні та спокусливі. Якщо нанести аромати одразу після душу, то запах “прилипає” набагато краще.

Як обрати аромат

Спеціалісти рекомендують купувати східні парфуми о другій половині дня. При цьому не треба тестувати понад двох або трьох ароматів, бо все одно відрізнити більше не вийде. Річ у тому, що ніс просто забивається молекулами олій та перестає щось чути. Для часткового перезапуску рекомендують подихати зернами кави.

Під час вибору аромату потрібно нанести краплину рідини на зап’ясток, почекати поки шкіра вбере її, а вже потім на невеликій відстані вдихнути аромат. Якщо запах буде занадто важким та створить дискомфорт, тоді краще відмовитись від купівлі. В ідеалі походити декілька годин з обраним ароматом, щоб протестувати, чи не виникне головний біль або задушливий стан від парфуму. Набирати ефірні олії з флакона треба за допомогою скляної палички. Деякі парфуми оснащені роликовим механізмом, а тому можна просто провести ним по шкірі. Для того, щоб аромат звучав та розкривався краще, рекомендують наносити парфуми з олій на активні точки. Вони є на зап’ястках, сгині ліктя, у впадині ключиці, між грудьми та під коліном.