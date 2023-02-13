Фейкова допомога: інтернет-шахраї видурили у мешканця Тернопільського району гроші

“Грошова допомога у зв’язку з енергетичною кризою» – таке оголошення побачив житель Скалата у соцмережі.

Чоловік повірив, що може отримати 4000 тисячі гривень і перейшов за посиланням, зазначеним у дописі. Він ввів запитувану інформацію – номер телефону та пароль до онлайн-банкінгу. Потерпілий думав, що підтверджує надходження коштів, натомість надав доступ до своїх банківських карт. Як наслідок, втратив увесь залишок – понад 10 000 гривень.

У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини правопорушення та особу зловмисника.

Працівники поліції застерігають:

– не вірте повідомленням, які обіцяють вам якісь кошти від міжнародних організацій. Подати заявку на виплати від міжнародних організацій справді можна. Для цього достатньо перейти на сайт «єДопомога», і далі діяти відповідно до інструкцій;

– не вводьте реквізити платіжних карток та інші дані на незнайомих та підозрілих сайтах. Навіть якщо ви маєте отримати гроші від держави, така заявка оформлюється через застосунок «Дія».

Пам’ятайте, що передавання своїх персональних чи фінансових даних невідомим особам ставить під загрозу ваші рахунки та грошові кошти на них.