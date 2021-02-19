На Тернопільщині водій, рухаючись заднім ходом, зачепив дворічну дівчинку

З пошкодженням зв’язок гомілкового ступеневого суглобу до лікарні звернулася мама зі своєю дворічною донькою.

Травми дівчинка отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Нещастя трапилося 14 лютого близько 10:00 у Ланівцях. Водій автомобіля DACIA LOGAN, рухаючись заднім ходом, зачепив дитину.

Дівчинку після надання меддопомоги відпустили за місцем проживання. Водій попередньо тверезий. Триває слідство згідно статті 286 ККУ, – повідомляє відділ комунікації поліції

Тернопільської області.