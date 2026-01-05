Дві кішки, яких привезли з фронту в Тернопіль, знайшли нову домівку

Дві кішки, яких у травні минулого року привезли з фронту до зооготелю в Тернополі, знайшли нову домівку. Це Нічка і Тигринка.

Про прилаштування двох кішок повідомили в інстаграмі на сторінці спільноти захисту тварин animagus.animals.

Як раніше розповіла Суспільному волонтерка Людмила Чеховська, Нічка і Тигринка — двоє з п’яти кішок, яких навесні привезли військові з проханням стерилізувати і прилаштувати.

Кішки затримались на платній перетримці аж на півроку, повідомляють в соцмережі: “Ми мріяли прилаштувати їх удвох, бо вони були більш лякливими, але водночас були справжньою опорою одна для одної”.

У повідомленні йдеться, що Нічка і Тигринка знайшли нову домівку у Львові:

“Тепер вони львів’яночки і їм безмежно пощастило з сім’єю! Насправді ми дуже за них переживали, готували всіх до тривалого переляку і періоду адаптації, але яким було моє здивування, коли вже за кілька днів кицюні спали з людьми в ліжку, навіть Нічка. Це ще один доказ того, що удвох котикам значно легше адаптуватись. І що любов і терпіння справді творить дива”.