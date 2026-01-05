Із 1 січня у чортківських автобусах з’явились контролери: як вони працюють?

Із початку року в автобусах Чорткова почали працювати контролери, які здійснюють перевірку оплати проїзду. Ось як це відбувається:

1️⃣ Блокування системи: за допомогою спеціального терміналу контролер блокує бортову систему АСОП (автоматична система оплати проїзду).

2️⃣ Перевірка пасажирів: контролер перевіряє наявність оплати у пасажирів.

3️⃣ Оплата за допомогою картки чи пристрою: якщо ви оплачували проїзд банківською карткою, смартфоном, смарт-годинником чи пільговою «Карткою чортків’янина», необхідно прикласти вашу картку або NFC-пристрій до терміналу контролера для перевірки оплати.

4️⃣ Розблокування системи: після перевірки контролер розблокує систему АСОП в автобусі.

5️⃣ Штраф за несплату: у випадку виявлення факту несплати, контролер має право накласти штраф відповідно до статті 135 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф за несплату проїзду складає 260 гривень.

Наголошуємо, що контролери можуть здійснювати перевірку на будь-якому автобусі і в будь-який час. Тому пасажирам рекомендується завжди мати при собі засіб для оплати проїзду або пільгову картку.