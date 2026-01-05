У Тернополі 20-річний молодик через крадіжку телефона може сісти на 8 років за грати

20-річного жителя Тернопільського району поліцейські підозрюють у вчиненні крадіжки майна на майже 50 тисяч гривень. Зловмисник викрав у тернополянина смартфон і здав його до ломбарду, виручивши за крадене суму втричі меншу за реальну вартість майна.



До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло звернення від жителя обласного центру про те, що в парку невідома особа викрала у нього дорогий смартфон.



У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили, що до майнового злочину причетний 20-річний житель Тернопільського району. Зловмисник уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за наркозлочини.



За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.







