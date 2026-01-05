Майже 10 млрд грн надійшло у 2025 році до місцевих бюджетів Тернопільщини

Упродовж 2025 року громади області отримали 9 млрд 991,6 млн грн податків та зборів, що на 1,5 млрд грн (18,3%) більше, ніж у 2024 році.

Найбільшу частину від загальних надходжень традиційно забезпечив податок на доходи фізичних осіб – 6,8 млрд грн, що демонструє важливість праці кожного мешканця для розвитку громади. Малий бізнес упродовж року сплатив 1,5 млрд грн єдиного податку. Ще понад 823 млн грн надійшло від земельного податку та орендної плати, а податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, забезпечив 427,8 млн гривень.

Податкова служба Тернопільщини висловлює вдячність усім платникам Тернопільщини за відповідальність та активну позицію. Кожна сплачена гривня податків працює на благо вашої громади та її фінансову стабільність.