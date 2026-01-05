Тимчасове проживання, ремонт і фінансова допомога: як Тернопіль відновлює життя після атаки

У Тернополі продовжується відновлення житлових будинків та освітніх закладів, а також надання фінансової допомоги мешканцям, постраждалим від ракетної атаки 19 листопада. У період з 29 грудня по 2 січня було замінено 1 434 вікна у будинках на вулицях 15 Квітня та Василя Стуса.

Зокрема, в будинку на вул. 15 Квітня, 31 завершено ремонт ліфта та підключено всі комунікації: мешканці отримали електроенергію, газ, тепло та воду. Також тривають роботи з миття фасаду, ремонту сходових кліток та заміни вікон у 2-3 під’їздах.

На вул. Василя Стуса, 8 завершено демонтажні роботи, що є важливим етапом для подальшого відновлення.

В Тернопільському закладі дошкільної освіти №9 (ТЗДОЯС №9) продовжуються роботи по заміні внутрішніх вікон, встановленню дверей та стель, фарбуванню стін та підготовці підлоги для ламінату.

Фінансова допомога постраждалим

Фінансову допомогу отримали постраждалі мешканці міста:

112 власників квартир, непридатних для проживання, отримали по 15 000 грн на оренду.

328 власників частково пошкоджених квартир отримали по 10 000 грн.

12 власників квартир, що згоріли на вул. 15 Квітня, 31, отримали по 50 000 грн на очищення та ремонт.

390 мешканців громади отримали по 10 800 грн у межах програми швидкого реагування УВКБ ООН та БФ «Право на Захист».

Родини дітей, поранених під час атаки, отримають по 11 000 грн від UNICEF та «SOS дитяче містечко».

35 родин загиблих отримали одноразову допомогу у розмірі 100 000 грн, з яких 22 родини вже отримали виплати.

Допомога у вигляді матеріальних ресурсів

Мешканці також отримують матеріальну допомогу. Роздано сертифікати на побутову техніку, такі як пральні машини, холодильники, мікрохвильові печі та чайники. Додатково БФ «Мрії збуваються» передасть ще 20 холодильників для постраждалих.

Тимчасове проживання та медична допомога

Тимчасове проживання у прихистку БФ «Карітас» отримують три особи. Комісія також обстежила 597 квартир для оформлення державних компенсацій. В закладах охорони здоров’я перебувають четверо постраждалих — троє дорослих та одна дитина.

Відновлення житла та надання допомоги постраждалим продовжуються, і місцева влада забезпечує все необхідне для підтримки громадян, які пережили жахливі наслідки ракетної атаки.