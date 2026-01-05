Троє чоловіків влаштували кроваву бійку на залізничній станції в Чорткові: двоє потерпілих у реанімації

Слідчі Чортківського районного управління поліції оголосили підозру 46-річному чоловікові за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. Підозра стосується нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень під час конфлікту, який стався на залізничній станції.

Інцидент стався під час розпивання алкогольних напоїв трьома чоловіками: жителем Кременчука, уродженцем Хмельниччини та місцевим чортківчанином. Встановлюється причина конфлікту між ними. Працівники залізничної станції повідомили про бійку, після чого на місце події виїхали поліцейські. Наслідки для двох потерпілих виявилися важкими — обидва потрапили до реанімаційного відділення. Що стосується 46-річного полтавця, то його затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваного.