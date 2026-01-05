5 січня на дорогах Тернопільщини: без опадів, але ожеледиця і невеликий сніг

Станом на ранок 5 січня, проїзд дорогами державного значення на Тернопільщині забезпечений у повній мірі. Після снігопадів вихідних днів опади припинилися, і підрядні організації активно працюють над розширенням проїзної частини. Було задіяно близько 30 одиниць техніки та більше 50 працівників.

Наразі на території області без опадів. Проте, у другій половині дня синоптики прогнозують місцями невеликий сніг та ожеледицю на дорогах. Вітер південно-східний з швидкістю 5-10 м/с, температура повітря вночі -8 до -13° морозу, вдень -5 до 0° морозу.

Дорожня техніка перебуває у черговому режимі і готова до виїзду на дороги за потреби. Водіям нагадують про важливість дотримання правил дорожнього руху, особливо в умовах негоди. Не забувайте про швидкісні обмеження і дистанцію, адже це може врятувати життя!