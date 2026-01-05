11:31 | 5.01.2026
У Тернополі змінено розклад руху автобусних маршрутів №32 та №40

Враховуючи зимовий період та різке зменшення пасажиропотоку внесено зміни в курсування автобусів до міських кладовищ, а саме автобусів №32 та №40, повідомляють у міській раді.

Зокрема, з 29 грудня 2025 року до міського кладовища поблизу с. Довжанка, автобус маршруту №32  курсує лише у вихідні та святкові дні.

Також від сьогодні, 2 січня 2026 року, до міського кладовища в с. Підгороднє, зменшено кількість рейсів автобусного маршруту №40. Автобус відправлятиметься: від зупинки «Кооперативний коледж» в 11:00, 12:00 та 13:00 год. Відповідно від зупинки «Міське кладовище» в 11:40, 12:40, 13:40 год.

