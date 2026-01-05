14:36 | 5.01.2026
Політика 

Василь Малюк залишає посаду Голови СБУ, але залишається в системі

Голова Служби безпеки України Василь Малюк оголосив про своє рішення залишити посаду на чолі СБУ. Однак він залишатиметься в системі спецслужби, де продовжить реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, спрямовані на завдання максимальної шкоди ворогу.

Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує Президент України у сфері оборони, і я дякую йому.

Вірю в справедливий мир та розквіт України.

З великою вдячністю за підтримку – колективу Служби, всім бойовим побратимам та народу України. Вічна шана тим, хто віддав життя за наше майбутнє.

Честь маю!” — написав Малюк у мережі Фейсбук.

 

