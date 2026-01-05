У Чорткові водій BMW перевищив швидкість у три рази

Під час контролю швидкісного режиму за допомогою приладу TruCAM у Чорткові патрульні зупинили автомобіль BMW, який рухався зі швидкістю 150 км/год, перевищуючи дозволену швидкість у межах населеного пункту більше ніж у три рази.

Водія оштрафували на 1700 гривень за перевищення швидкості більш як на 50 км/год, відповідно до ч. 4 ст. 122 КУпАП.

‼️ Нагадуємо водіям, що в межах населених пунктів максимальна швидкість руху транспортних засобів складає 50 км/год, а в житлових та пішохідних зонах — лише 20 км/год.

Пам’ятайте про безпеку на дорозі — дотримуйтеся правил дорожнього руху!