Мати нетверезого водія запропонувала 10 000 грн поліції на Тернопільщині

На Тернопільщині зареєстровано два кримінальні правопорушення, передбачені статтею 369 Кримінального кодексу України, за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Перший випадок стався на автодорозі “Тернопіль – Скалат – Жванець”, неподалік села Великі Бірки Тернопільського району, де інспектори сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль Dacia Sandero на іноземній реєстрації. Під час перевірки документів було з’ясовано, що водій, житель села Колодіївка, проігнорував рішення суду та керував транспортним засобом без необхідних документів. Водій намагався «вирішити питання» на місці і запропонував поліцейським неправомірну вигоду в розмірі 2 000 гривень. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Другий випадок стався в Бережанах. Під час оформлення адміністративних матеріалів щодо водія Renault Laguna його мати запропонувала поліцейським неправомірну вигоду. Вона запропонувала 10 000 гривень, щоб її син уникнув відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані.

У обох випадках поліція повідомила відповідні служби. Нетверезого водія притягнуть до адмінвідповідальності за ст. 130 КУпАП, а його матір відповідатиме у суді за частиною 1 статті 369 ККУ.

Поліцейські наголошують, що пропозиція або надання хабаря є кримінальним злочином, і за це несе відповідальність не лише посадова особа, а й особа, яка намагається «домовитися».