Керував звільненням Зміїного і не тільки. Генерал-майор Євген Хмара – новий очільник СБУ

резидент України Володимир Зеленський назначив на посаду голови Служби безпеки України (СБУ) главу “Альфи” генерал-майора Євгена Хмару. Василь Малюк вже підтвердив, що йде з посади керівника СБУ, але залишається у структурі.

“Телеграф” розповідає, що відомо про нового очільника Служби безпеки України Євгена Хмару.

Євген Хмара — що про нього відомо

Євген Леонідович Хмара — генерал-майор, начальник Центру спеціальних операцій “А” Служби безпеки України з 25 серпня 2025 року. До цього він був начальником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ.

Євген Хмара очолював “Альфу” кілька місяців

Хмара організовував спецоперації з протидії терористичним загрозам та безпосередньо працював у зоні бойових дій. Його підрозділи залучалися до операцій на Донбасі та у прифронтових районах під час повномасштабної війни.

Звільнення Зміїного

Саме під його керівництвом спецпризначенці “Альфи” провели легендарну операцію зі звільнення острова Зміїний влітку 2022 року. Групи спецпризначенців доставили на острів гелікоптерами з другої спроби — перший раз завадила російська авіація. На острові бійці “Альфи” вступили у переможний бій.

За що Порошенко нагородив Хмару

Про Василя Хмару у відкритому доступі інформації небагато. Відомо, що у березні 2019 року п’ятий президент України Петро Порошенко нагородив його орденом Данила Галицького.

Відзнаку Хмара отримав за особисті заслуги у зміцненні національної безпеки, мужність, високий професіоналізм та зразкове виконання службового обов’язку. Його було нагороджено з нагоди Дня Служби безпеки України.