Регіональний ландшафтний парк «Загребелля(далі парк ) площею 630 га. було створено 18 березня 1994 року рішенням Тернопільської міської ради з площею парку 630 га., в тому числі 300 га водного плесу (став).

Це основна зелена перлина міста, можна сказати легені. Його площа значно переважає загальну площу решта парків міста. Міська влада мала би турбуватись про догляд , збереження цього унікального надбання Тернополя.

Але цього не сталося. Протягом багатьох років територія парку практично була без господаря і постійно «вигризалися» шматки під забудову.

Відповідно до процедури ТМР замовила педагогічному університету «Проект організації території регіонального ландшафтного парку «Загребелля», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів.»

Виконавцем проекту був п. Царик Любомир – завідувач кафедри геоекології

Цій проект був засекречений, громада його не бачила, громадських обговорень не було, депутати обласної ради теж не бачили.

Але на сесії обласної ради з трьох заходів з подачі П. Головка за нього проголосували, і він став документом для виконання.

У чому сутність? По перше були змінені межі парку, велика зелена зона по львівській трасі перестала бути парком, пішла під будівництво житла. Про це ніхто не знав.

Нова Схема меж парку Загребелля, затверджена сесією Тернопільської обласної ради 03.02.2021р.

Витяг розмови п. Наджоги з вченим.

До Любомира Царика. – Вам ця карта знайома? – запитання журналіста про «старі межі» до

– Так, ця карта є в мене. Я її маю в цифровому варіанті, – відповів професор.

А яке наукове обґрунтування виведених за межі парку земельних ділянок навколо готелів «Версаль» і «Монако».

– На підставі чого, ця територія перестала бути парком?

– Зараз зв’яжуся з картографом і вам скажу, – відповів керівник проекту Любомир Царик. Це була гра. ????

У тому проекті, якого ніхто не бачив багато дивовижних речей.

Зупинимось на двох.

У проекті закладена дорога яка має (замислитесь!) у ширину 50 метрів і довжину 900 метрів.

п. Царик, пояснити потребу такої дороги не зміг.

Тобто через ту дорогі буде знищене 4.5 га. парку.

У проекті доктор наук, професор п. Любомир Царик з пафосом любові описує рідкісні рослини, птахів, які треба зберегти.

То можна сказати – як що площі виділені проектом під господарськи споруди, стаціонарну рекреацію як що будуть забудовані то місця там пташкам та рідкісним рослинам не буде.

Приклад другий.

На перехресті доріг на Львів і об’єзній багато років ВАТ «Зелене господарство мало 18,9 га. для потреб вирощування саджанців.

Від обласного управління екології була пропозиція цю зону віднести для регульованої рекреації, тобто для відпочинку.

Але ми були здивовані , вона також віднесена до стаціонарної рекреації. Не хочу бути пророком, думаю що то буде мікрорайон.

Ось такий вклад університету до збереження природи міста. Шкода, що мораль, етика вченого, статус , відповідальність перед нащадками не подіяла.

Для розуміння у проекті зазначені такі функціональні зони:

10.17 Зони регульованої рекреації.

10.18 Зони стаціонарної рекреації ( де дозволяється капітальне будівництво)

10.19 Господарські зони .

Також у проекті організації територій парку було виділено у лісовому масиві 29, 3 га. під стаціонарну рекреацію. Земельну ділянку 2.0 га. у водоохоронній зоні річки під господарську зону, що є порушенням водного кодексу України. Обе два призначення допускає капітальне будівництво. Тобто уся ця площа парку може перетвориться у мікрорайони.

За технологією впровадження проекту міська рада вже повинна була погодити положення про парк та утворити адміністрацію парку, щоби територія доглядалася.

Але міською радою цього не зроблено досі . Власне це питання суто до п. Надала.

Напевно міської владі краще коли парк без господаря.

Чому я про це пишу?

Хочу загострити увагу громади. Бо передбачаю, що очікується момент «дерібану» та забудови. Треба бути пильними, бо це наш останній зелений скарб , бо житловий комплекс п. Гуди, це початок, як що громада буде спостерегти.

Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» О.Філь

25.11.2023р.