На Тернопільщині чоловік так перебрав з алкоголем, що «впав» у кому

Нещасний випадок стався 25 листопада в м. Чортків. Орієнтовно о 17.30 годин в Чортківську опорну лікарню привезли чоловіка, який перебував без свідомості.

Як стало відомо «Погляду», 52-річний місцевий житель випив забагато сурогатного алкоголю та лежав на вулиці. Його побачили випадкові перехожі та викликали бригаду швидкої медичної допомоги. Медики встановили, що у чоловіка інтоксикація сурагатом алкоголю, а сам він перебуває в алкогольній комі.