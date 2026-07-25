Горіло сміттєзвалище і дерев’яна будівля: рятувальники Тернопільщини двічі виїжджали на виклики

Протягом 24 липня рятувальники Тернопільщини двічі залучалися до ліквідації пожеж у різних громадах області.

У селі Беримівці Зборівської громади загорілося непаспортизоване сміттєзвалище. Вогонь охопив площу близько 30 квадратних метрів. Пожежу оперативно ліквідували співробітники ДСНС спільно з працівниками комунального підприємства.

Ще одна пожежа виникла у селі Вербівка Скала-Подільської громади. Там загорілася дерев’яна господарська споруда. Внаслідок пожежі будівля була повністю знищена. Також вогонь пошкодив покриття, речі домашнього вжитку та запас дров.

До ліквідації займання залучалися підрозділи ДСНС та місцева пожежна команда.

Наразі фахівці встановлюють причини виникнення обох пожеж.