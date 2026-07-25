Отруйний вовкобій: у заповіднику «Медобори» зростає рідкісна рослина

У природному заповіднику «Медобори» зростає одна з найнебезпечніших і водночас найрідкісніших рослин України – аконіт Бессера, відомий також як тоя воскобійна або вовкобій (Aconitum besserianum). Вид є ендемічним та занесений до Червоної книги України зі статусом «вразливий».

Аконіт Бессера – багаторічна трав’яниста рослина заввишки від 100 до 150 сантиметрів. Має прямостояче стебло, великі пальчасторозсічені прикореневі листки та характерні шоломоподібні квітки бруднувато-білого кольору, зібрані у верхівкові суцвіття. Цвіте у червні-липні, а плоди дозрівають у серпні-вересні.

Особливістю рослини є її надзвичайна токсичність. Усі частини аконіту містять алкалоїд аконітин — одну з найсильніших рослинних отрут. Корені мають характерний запах, що нагадує хрін або селеру, однак торкатися чи тим більше вживати рослину категорично не можна.

В Україні аконіт Бессера трапляється переважно на Подільській височині. Він зростає у тінистих дубово-грабових лісах на пухких лісових ґрунтах, інколи серед густих чагарників.

У природному заповіднику «Медобори» цей червонокнижний вид перебуває під особливою охороною. Фахівці закликають відвідувачів не зривати рідкісні рослини та дбайливо ставитися до природної спадщини.