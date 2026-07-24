Після невдалого конкурсу Тернопільську філармонію тимчасово очолив Андрій Аркуша

24 липня в Тернопільській обласній раді відбулося заключне засідання конкурсної комісії з обрання директора Тернопільської обласної філармонії. Попри те, що єдиним кандидатом був багаторічний керівник закладу Ярослав Лемішка, він не набрав необхідної кількості голосів членів комісії. У зв’язку з цим конкурс проведуть повторно.

У засіданні взяли участь шестеро членів конкурсної комісії, яку очолювала Тетяна Горб’як. Під час засідання Ярослав Лемішка представив програму розвитку філармонії на один та п’ять років і пройшов співбесіду.

«Філармонія нового покоління»

У своїй концепції розвитку Ярослав Лемішка запропонував стратегію під назвою «Філармонія нового покоління», яка передбачає перетворення закладу на сучасний культурний центр європейського рівня.

Серед основних напрямків програми:

цифрова трансформація та розвиток комунікацій;

оновлення концертної політики й репертуару;

реалізація молодіжних та освітніх проєктів;

активна робота в громадах, соціальні й волонтерські ініціативи;

розвиток команди та сучасного менеджменту;

залучення грантових коштів для модернізації закладу.

Також кандидат презентував ідеї створення відкритого культурного простору «Мистецький дворик» для літніх концертів, фестивалів і кінопоказів та реалізації грантового проєкту «Простір гармонії» для дитячої студії танцю «Надзбручанка», проведення майстер-класів, репетицій та освітніх заходів.

Втім, за результатами голосування Лемішка не отримав необхідної підтримки конкурсної комісії. Відтак комісія рекомендувала голові Тернопільської обласної ради оголосити повторний конкурс відповідно до Закону України «Про культуру».

Обов’язки керівника виконуватиме Андрій Аркуша

Після завершення засідання голова Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський зустрівся з колективом Тернопільської обласної філармонії.

Під час зустрічі обговорили питання тимчасового керівництва закладом. Працівники філармонії запропонували кілька кандидатур, після чого було ухвалено рішення, що до завершення нового конкурсного відбору обов’язки директора виконуватиме художній керівник Тернопільської обласної філармонії Андрій Аркуша.

Нагадаємо, конкурс на посаду директора Тернопільської обласної філармонії супроводжувався широким суспільним резонансом. Значна частина колективу публічно підтримувала Ярослава Лемішку та виступала за його перепризначення, тоді як питання зміни керівництва неодноразово ставало предметом дискусій. Тепер обласна рада має оголосити повторний конкурс для обрання нового директора закладу.