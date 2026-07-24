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Пантеон Героїв 

Тернопільщина втратила захисника Сергія Процюка

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Пішов у Засвіти наш земляк, уродженець села Олишківці — воїн Сергій Процюк. Повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський.

🇺🇦 Захисник помер 20 липня у Чернігівській області.

🙏 Щиро співчуваємо рідним та близьким Сергія. Нехай Господь допомагає зцілювати ваші зболені серця.

🕊️ Поминальні заходи відбудуться у Тернополі.

🚛 Колона «На Щиті» буде рухатись 25 липня з 14:00.

📍 Маршрут: МОРГ / Тролейбусна / Мазепи / Руська / Б. Хмельницького / Збаразька, 37 (зупинка) / Б. Хмельницького / Острозького / Дім Печалі.

🙏 Панахида відбудеться 25 липня о 19:00 у Домі Печалі, вул. Микулинецька, 27.

⚫ Чин похорону — 26 липня об 11:00 у Домі Печалі.

💔 Поховають Героя на тернопільському міському кладовищі (Довжанка).

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