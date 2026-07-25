На Тернопільщині внаслідок пожежі загинула людина

25 липня у селі Залужжя Збаразької громади виникла пожежа в приватному житловому будинку. Повідомлення прр загорання до Служби порятунку надійшло об 11:53.

25 липня у селі Залужжя Збаразької громади виникла пожежа в приватному житловому будинку. Повідомлення прр загорання до Служби порятунку надійшло об 11:53.

За шість хвилин на місце прибули рятувальники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вогонь на той момент уже згас, однак під час обстеження будинку виявили загиблу власницю оселі, 1951 року народження.