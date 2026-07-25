На Тернопільщині внаслідок пожежі загинула людина
25 липня у селі Залужжя Збаразької громади виникла пожежа в приватному житловому будинку. Повідомлення прр загорання до Служби порятунку надійшло об 11:53.
За шість хвилин на місце прибули рятувальники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вогонь на той момент уже згас, однак під час обстеження будинку виявили загиблу власницю оселі, 1951 року народження.
Пожежею знищено ліжко та речі домашнього вжитку на площі 25 м.кв.
За попередніми даними, займання спричинило коротке замикання холодильника.
Не ігноруйте запах горілої ізоляції, іскріння, перегрів розеток чи електроприладів. Несправну техніку необхідно негайно відключити від мережі.
У разі пожежі телефонуйте 101.