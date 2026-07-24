Під час виконання бойового завдання загинув захисник Ігор Гладій з Тернопільщини

Під час виконання бойового завдання загинув чортківʼянин – Гладій Ігор. Повідомляють у міській раді.

Чоловік народився 8 січня 1973 року. Проживав у нашому місті, навчався у сьомій школі. Рідні та близькі відгукуються про загиблого як про скромну, повну до життя, відповідальну Людину.

Поповнив ряди ЗСУ чоловік ще до початку повномасштабного вторгнення і понад 5 років служив у стрілецькій роті.

Загинув Гладій Ігор 23 липня. Зустрічатимуть тіло Героя у неділю, 26 липня о 12:00 годині в Соборі верховних апостолів Петра та Павла.