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Під час виконання бойового завдання загинув захисник Ігор Гладій з Тернопільщини

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Під час виконання бойового завдання загинув чортківʼянин – Гладій Ігор. Повідомляють у міській раді.

Чоловік народився 8 січня 1973 року. Проживав у нашому місті, навчався у сьомій школі. Рідні та близькі відгукуються про загиблого як про скромну, повну до життя, відповідальну Людину.
Поповнив ряди ЗСУ чоловік ще до початку повномасштабного вторгнення і понад 5 років служив у стрілецькій роті.

Загинув Гладій Ігор 23 липня.

Зустрічатимуть тіло Героя у неділю, 26 липня о 12:00 годині в Соборі верховних апостолів Петра та Павла.

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