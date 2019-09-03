У Кременці внаслідок ДТП загинув легендарний український бард Василь Жданкін

2 вересня у Кременці на Тернопільщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув легендарний український музикант Василь Жданкін. Співака, який їхав на скутері, збила на смерть машина, коли він виїжджав з бічної вулиці. ДТП сталася за кількасот метрів від його домівки. Про це повідомляють у fb-спільноті «Патріоти України».

Василь Олександрович Жданкін – український бард, кобзар, бандурист. Володар ґран-прі фестивалю «Червона рута» 1989 року в Чернівцях. Лауреат фестивалю «Оберіг» 1990 року (Луцьк).

Жданкін є автором низки музичних творів на власні вірші та твори українських класиків і сучасних поетів: Тараса Шевченка, Григорія Сковороди, Богдана Лепкого, Богдана-Ігоря Антонича, Івана Малковича, Едуарда Драча. У його репертуарі такі відомі твори, як «Чорна рілля ізорана», «Послання Божої Матері», «Гей, літа орел, літа сизий», «Гей, там на горі січ іде», цикл колядок на слова Богдана-Ігора Антонича. Знявся в кінострічках «І снігом стелиться життя» та «Українці, ми врятовані». Гастролював у понад 20 країнах світу.

Восени 1989 року на заключному концерті фестивалю «Червона рута» Василь Жданкін підтримав молодь, яка всупереч протидії міліції пронесла на стадіон синьо-жовті прапори. А відтак уперше в радянські часи публічно заспівав «Ще не вмерла Україна».

Жданкін народився 23 травня 1958 року у станиці Гурмай Краснодарського краю РРФСР (нині – РФ). Від 1960 року проживав у селі Білокриниця Кременецького району Тернопільської області. Згодом – у Кременці. Був почесним громадянином міста.

Навчався в Українській сільськогосподарській академії (Київ), Львівській консерваторії. Закінчив диригентський факультет Рівненського інституту культури (1987), де створив квартет «Птах». Співав у Волинському народному хорі, Почаївській лаврі, Тернопільській обласній філармонії. Працював у Рівненській обласній філармонії, у 1988–1990 роках виступав у складі знаменитого львівського кабаре «Не журись!» разом із Віктором Морозовим, Тарасом Чубаєм і Стефком Оробцем. Від 1990 року концертував як кобзар.

Василь Жданкін був одруженим, є батьком трьох дітей – сина Івана й доньок Христини й Анастасії.