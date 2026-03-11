Метелик школярки з Тернополя підкорив Париж

Учениця Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука Марта Мороз здобула першу премію на міжнародному мистецькому конкурсі «Vernissage de Printemps» («Весняний вернісаж»), який відбувся у Парижі.

Юна мисткиня перемогла у номінації «Образотворче мистецтво», представивши роботу під назвою «Тінь Атласа». Її викладачкою є Алла Твердинюк.

Конкурс проходив у два тури, а участь у ньому взяли талановиті діти та дорослі з різних країн світу.

У Тернополі привітали Марту Мороз та її викладачку з перемогою і побажали нових творчих здобутків та натхнення.