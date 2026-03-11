У центрі Тернополя з кав’ярні викрали гроші: під підозрою продавчиня

У Тернополі поліцейські встановлюють обставини крадіжки готівки з кав’ярні в центральній частині міста. У поле зору правоохоронців потрапила продавчиня закладу, а сам факт крадіжки зафіксувала камера відеоспостереження.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся підприємець із заявою про зникнення грошей із каси закладу. Під час перевірки було виявлено нестачу 4 тисяч гривень. Водночас усі працівники закладу заперечили свою причетність до зникнення коштів.

У ході слідчо-оперативних заходів правоохоронці вилучили записи з камер відеоспостереження, встановлених у кав’ярні. Під час перегляду відео встановили, що гроші з каси привласнила 43-річна продавчиня, яка працює в закладі нещодавно.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.