Компанії «Креатор-Буд» — 20 років!
За цей час компанія пройшла шлях від регіонального забудовника до одного з провідних девелоперів України. Десятки реалізованих житлових і комерційних проєктів, понад 600 000 квадратних метрів збудованої нерухомості та тисячі родин, які знайшли свій дім — результат цієї роботи.
Сьогодні проєкти «Креатор-Буд» реалізуються у Тернополі, Львові, Києві та польських Катовицях. І це лише етап розвитку — попереду нові міста та нові можливості.
🏗 Компанія продовжує створювати сучасні житлові комплекси, інвестувати у якість будівництва та формувати комфортне міське середовище.
🎁 З нагоди 20-річчя до кінця березня діють знижки до 20%
на квартири, комерційні приміщення та паркомісця
у житлових комплексах «Креатор-Буд» у Тернополі.
20 років — 600 000 квадратних метрів мрій!
Тернопіль • Львів • Київ • Катовіце
Дякуємо всім, хто є частиною цього шляху — команді, партнерам і мешканцям наших проєктів.
Разом продовжуємо будувати майбутнє! 🇺🇦🏗