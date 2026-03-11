Компанії «Креатор-Буд» — 20 років!

За цей час компанія пройшла шлях від регіонального забудовника до одного з провідних девелоперів України. Десятки реалізованих житлових і комерційних проєктів, понад 600 000 квадратних метрів збудованої нерухомості та тисячі родин, які знайшли свій дім — результат цієї роботи.

Сьогодні проєкти «Креатор-Буд» реалізуються у Тернополі, Львові, Києві та польських Катовицях. І це лише етап розвитку — попереду нові міста та нові можливості.

🏗 Компанія продовжує створювати сучасні житлові комплекси, інвестувати у якість будівництва та формувати комфортне міське середовище.

🎁 З нагоди 20-річчя до кінця березня діють знижки до 20%

на квартири, комерційні приміщення та паркомісця

у житлових комплексах «Креатор-Буд» у Тернополі.

20 років — 600 000 квадратних метрів мрій!

Тернопіль • Львів • Київ • Катовіце

Дякуємо всім, хто є частиною цього шляху — команді, партнерам і мешканцям наших проєктів.

Разом продовжуємо будувати майбутнє! 🇺🇦🏗