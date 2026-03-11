Бізнес Тернопільщини сплатив до бюджету понад 141 млн грн податку на прибуток
За перші два місяці року підприємства Тернопільщини сплатили до зведеного бюджету 141,3 млн грн податку на прибуток. Порівняно із січнем-лютим минулого року надходження зросли на 56,6 млн грн або 166,8%. Очікувані показники перевищено у півтора раза – на 43,9 млн гривень.
Із загальної суми 126,5 млн грн надійшло до державного бюджету (при запланованих 88,6 млн грн), ще 14,8 млн грн отримали місцеві громади – це на 6 млн грн понад план.
Окрім цього упродовж січня-лютого 2026 року до зведеного бюджету надійшло 300 тис. грн частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету.
Стабільні надходження податку на прибуток, який залишається одним з ключових у загальній сумі надходжень, доводять, що навіть у непростих умовах підприємства Тернопільщини працюють результативно, сплачують податки та підтримують економіку країни.