Через футбол у Тернополі перекриють деякі вулиці та заборонять продаж спиртного

Завтра у Тернополі пройде півфінал Кубка України з футболу. Розпочнеться гра о 16 годині 21 квітня на Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича.

Для того, щоб перегляд матчу був комфортним і безпечним, вирішили обмежити рух автотранспорту по вул. Клінічній, по вул. Романа Шухевича від вул. Веселої в бік проспекту Степана Бандери, окрім спецтранспорту, та вул. Коцюбинського, окрім тих тернополян, які живуть на цій вулиці.

Також у середу з 14 по 19 годину 21 квітня буде заборонено продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв на вулицях, прилеглих до стадіону та на Привокзальній території.