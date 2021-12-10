У тернопільській школі провели конкурс художнього свисту

У Тернопільській школі №6 організували конкурс художнього свисту. Про це розповів директор цієї школи Олександр Остапчук.

За його словами, участь в змаганнях прийняли 32 учні та 3 батьків. Приз за перше місце становив 100 гривень.

Конкурс проводили у три етапи на площі перед школою. Із 32 учнів спочатку обрали шістьох кращих. У фіналі змагалися троє з них. Переможцем серед дітей став 11-класник Владислав Співак, серед батьків – Сергій Корнієнко.

Олександр Остапчук каже, востаннє такі змагання проводили 5 років тому.

Суспільне